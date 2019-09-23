البرلمان الأفريقي: السيسي يعطى أولوية قصوى للقاء الرؤساء الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب مصطفى الجندي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مع الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال "الجندي"، في بيان اليوم، إن إشادة الرئيس بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري واستعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السيراليوني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة في برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وفقًا لاحتياجات الجانب السيراليوني إنما دليل قاطع على حرص مصر على التعاون الحقيقي والجاد مع سيراليون.

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وأكد أن الرئيس السيسي يعطي أهمية وأولوية قصوى للتباحث مع الزعماء والرؤساء الأفارقة في مثل هذه الاجتماعات العالمية للمنظمة الأممية خاصة في ظل رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي.

وأشاد الجندي، بتأكيد رئيس سيراليون تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك واشادته بدور مصر في المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وأكد أهمية مباحثات الرئيسين السيسي ومادا بيو حول عملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن بالأمم المتحدة، في ظل دور الرئيس السيراليوني كمنسق للجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وتم إعادة تأكيد الموقف الأفريقي الموحد باعتباره الحل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية في هذا الصدد وتحقيق إصلاح حقيقي وعادل لمجلس الأمن ومعالجة الخلل الهيكلي في نظام عمله اضافة إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.