القوى العاملة: توقيع اتفاقية للحفاظ على حقوق 4000 عامل بشركة "نستلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة بالاشتراك مع إدارة شركتي نستلة، و"فيرونيري" آيس كريم مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بكل من شركة التبريد كيمو آيس كريم، وفرونيري، ونستلة، نجحت في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.

وأشار سعفان، إلى أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 على حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها، كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حال قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.

وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانوناً أو وفقاً للوائح الشركة المعتمدة.

Advertisements

ونصت الاتفاقية على أنه في حال حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.

وقع الاتفاقية عمرو فؤاد صالح رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة نستلة مصر، وشريف محمد الشاذلي، العضو المنتدب لشركة "فيرونيري" آيس كريم، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عبداللطيف عيش بصفته رئيسها، هشام معروف بصفته أمينها العام، وإسلام حامد محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة فرونيري، ووائل جودة حسين رئيس اللجنة النقابية بشركة نستلة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركتين وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء ما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.​