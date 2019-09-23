رئيس جامعة القاهرة: تسيير قوافل طبية لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات للتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة الأولى من معهد الأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، وتطوير المبنى الجنوبي بمعهد الأورام بمقره الرئيسي، وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن المرضى ، والقضاء على قوائم الانتظار، لاسيما الأمراض المتوطنة التي كان لها أولوية قصوى في مبادرة "100 مليون صحة".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة – في تصريح له اليوم الإثنين، أن الجامعة في إطار دورها المجتمعي والتنموي كان لها دور فعال ومشاركة كبيرة في مبادرة "حياة كريمة"، لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا أن الجامعة قامت بتسيير العديد من القوافل الطبية والقوافل الشاملة إلى العديد من مناطق الجمهورية، ومنها : حلايب وشلاتين، ورأس غارب، ومحافظة مطروح، وغيرها من المناطق، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، حيث تم تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لما يزيد عن عشرة آلاف شخص، عبر تسع قوافل طبية خلال العام الجاري "2019".

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وأشار إلى أن جامعة القاهرة وضعت كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية في خدمة مبادرة "صنايعية مصر"، إيماناً منها بأهمية توسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، موجهًا مركز خدمة المجتمع للتعاون مع الكليات التطبيقية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في شتى الحرف، لافتًا إلى أن التدريب يتم داخل ورش ومعامل كليات الهندسة والعلوم والزراعة، وبعدد لا يتجاوز 15 متدربا في الدورة الواحدة، حتى تتحقق الاستفادة من الدورة والتأهيل لسوق العمل.

وأوضح أن قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة يعمل بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع على تفعيل هذه المبادرة للطالبات بالمدن الجامعية، من خلال تدريبهم على أعمال المشغولات اليدوية والخياطة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة في تصريحه، إلى أن الجامعة في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في رفع مستوى اللياقة البدنية، قامت بإدخال نشاط ركوب الدراجات بالمدن الجامعية منذ تسعة أشهر، وإقامة مهرجان ركوب الدراجات بمدينة الطالبات، والإعلان عن شراء عدد كبير من الدراجات لإتاحتها بالمجان للطلبة والطالبات داخل المدن الجامعية.​