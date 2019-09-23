اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توافق على تقنين أوضاع " 1171 " كنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس - خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1171 كنيسة ومبنى تابعا.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 5 أغسطس الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ نظراً للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بالتحقق من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف، حيث أكد وزير التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الأمر، وأن الفترة القادمة ستشهد تسريعاً في وتيرة هذه الأعمال. ​