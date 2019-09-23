مصر | عاجل.. ‎بلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب محمد علي  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ‎بلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت المحامية ليلى مقلد، ببلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب بدولة إسبانيا محمد علي عبد الخالق، وذلك على خلفية إهانته الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.

وطالبت "مقلد" في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق (الممثل والمقاول) الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا حيث دأب علي ترويج الشائعات واتهام قيادات الجيش المصري الشرفاء بالفساد، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.

ونص البلاغ علي أن "المدعو محمد علي عبدالخالق قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضي عارمة في البلاد والدعوة إلي التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم، وبناء عليه نطالب من سيادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق لسحب الجنسية المصرية منه".

وتضمن البلاغ "أنه استنادًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وأضافت مقلد في بلاغها، أن المدعو محمد علي عبدالخالق، تقف خلفه جهات وهيئات تعمل في الخفاء وتسعي إلي تدمير الدولة المصرية، وهو ما يتضح في دعوته التخريب وبث الشائعات وعلي رأس هذه الجماعات جماعة الاخوان الإرهابية وعناصرها خارج مصر، كما أنه دأب علي ترويج الشائعات واتهام قيادات القوات الميلحة الشرفاء بالفساد.

