مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامة بترويج المخدرات بالنزهة

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أمرت نيابة النزهة حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامة بترويج والإتجار في المخدرات.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه في أثناء مرور قوة تابعة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 350 جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيايه التحقيق.

وكانت أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم النزهة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو، دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط "م. ع"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "نصل معدني".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما اعترف أنه بما ضبط بحوزته 370 جرام استروكس وحشيش بالنزهة في تحقيقات النيابة، وأنه لا يستطيع العيش دون الاتجار في المخدرات.

وأضاف المتهم أنه له عملائه الذي لا يستطيع أن يتخلى عنهم فضلا عن كونها تجارة رابحة له يجني منها يوميا أكثر من ألف جنيه تم تحرير محضر وتوالت النيايه التحقيق.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار البشير عبدالعال، بالسجن 3 سنوات، لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش في البساتين.

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وتعود الواقعة أثناء أثناء وقوف الرائد "شهاب على الشاعر" رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في أحد الأكمنة بالبساتين، وأثناء مرور المدعو "محمد.ع.س" 32 عاما، داخل سيارته مارا على الكمين، فاشتبه به الرائد فأمر بتفتشيه، وبتفتيشه تم العثور معه على 18 لفافة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وتم القبض على المتهم في الحال وبعرضه على النيابة العامة، اعترف بحيارته المضبوطات وأنه يقوم بترويجها والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهاتفان يستخدمان للاتصال بعملائه، فتم التحفظ عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وفق المادة 34 من قانون المخدرات.

يذكر أنه نصت المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ:

1 - كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة.

2 - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.

ويعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزاد العقوبة إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم مثل الحشيش.