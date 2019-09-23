مصر | إحالة تشكيل عصابي لسرقتهم صاحب محل بالإكراه في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابي لسرقتهم صاحب محل بالإكراه في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة بإحالة 3 عاطلين لقيامهم بسرقة صاحب محل بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، بأن "ضياء.ب" 21 سنة صاحب محل ملابس، أثناء سيره بشارع مقابر النخال بدائرة القسم، فوجئ 3 أشخاص، قاموا بتهديده بسلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، جهاز باور بنك كرهًا عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وإجراء التحريات تم ضبط المتهمين على الأماكن التي يترددون عليها وهم" محمد، ر، أ" 21 سنة عاطل و"ضياء، ج، د" 19 سنة عاطل و"عبد الفتاح، ن، ع"16 سنة عاطل وجميعهم متهمين في قضايا سابقة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كافة المسروقات، وكذا سلاح أبيض " مطواة " المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بها، واستدعت النيابة العامة المجنى عليه للتعرف على المتهمين الثلاثة والمضبوطات التى تم سرقتها والتى أكد بأن هذه المضبوطات ملك له، كما تعرف على المتهمين، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد وأول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة التى أمرت بما تقدم.

ونصت المادة 313 من قانون العقوبات أن يعاقب من يقوم بجريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت عليه الخمسة شروط الآتية:

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أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة باستعمال مفاتيح مصطنعة.

