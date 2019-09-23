شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يفتتح أعمال تطوير بشركة «سيد» للأدوية بتكلفة 75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال تطوير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ75 مليون جنيه.

استمع «توفيق» لعرض تقديمي من الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، شمل نبذة عن الشركة والمستحضرات المنتجة وأعمال التطوير الحالية والخطط المستقبلية والتي تنعكس إيجابًا على مبيعات التصدير وخاصة للأسواق العربية والأفريقية، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.

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وقام الوزير بجولة داخل أقسام الشركة التي شهدت التطوير، وهي: قسم الأمبول المائي – قسم الميكوربيولوجي – والنقط والقطرات – وتطوير مرحلي لمحطة المياه)، مشيدا بجهود التطوير والخبرات الفنية للعاملين.

وأكد على اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة والمتابعة المستمرة في هذا الشأن، وكذلك التوسع في أسواق جديدة بالقارة الإفريقية. ووجه إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP في الشركات الإنتاجية التابعة، خلال مدة شهرين، لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات.

كما أشاد الوزير بجهود وزارة الصحة وتعاونها في تسعير وتسجيل منتجات شركات الأدوية التابعة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في هذه الصناعة، وكذلك العمل على جذب شركات خاصة للتصنيع على خطوط الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة صادرات الشركات من خلال إنشاء وحدة تسويق مركزي بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا.