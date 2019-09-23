شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. معاشات استثنائية لـ10 من قدامى العمل النقابي (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضى بمنح معاشات استثنائية لعشرة من قدامى النقابيين، وزيادة معاشات 5 آخرين بقيمة 200 جنيه تضاف لمعاشهم الحالى، وهم: رجب سيد مصطفى من نقابة عمال التجارة، وورثة المرحوم على محمد عبد الله من نقابة الصناعات الغذائية، وكل من عبدالفتاح أحمد محمد، وورثة المرحوم طارق محمد على، وكامل بيومى من نقابة العاملين بالبناء والأخشاب.

ونص القرار على منح معاشات استثنائية لعشرة آخرين من نقابة البناء والأخشاب وقدره 450 جنيها شهريا، وهم: أحمد محمد الشربينى أحمد، وسعيد عبد الوهاب تهامى، وجودة إمام محمد عبد الحميد، ومحسن عبد العظيم السيد، ومحمد شكرى محمد عوض، ومنصور هلال محمد أحمد، وحسن على أحمد، ومحمد المنسى محمد حسن، والسيد إبراهيم السيد أحمد، ومحمد أحمد عبد العزيز أحمد.

ومن جانبه، رحب النائب محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار رئيس الوزراء، مشددا على أهمية دور الحكومة فى رعاية أصحاب المعاشات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتحفيف الأعباء على محدودي الدخل.