شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إرسال فريق طبي مصري لمسح وعلاج فيروس سي إلى جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، الإثنين، إلى جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون إفريقي من «فيروس سي».

وأوضح الوزيرة أن الفريق الطبي سوف يفتتح أول وحدة فيروسات كبدية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية ب«جوبا»، تحت شعار «تحيا مصر إفريقيا»، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية.

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وأضافت أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الجانب السوداني على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جنوب السودان.

ولفتت إلى أنه تم إرسال جرعات لعلاج «فيروس سي» مع الفريق الطبي المصري، والذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثل للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وفي ذات السياق أشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال فريق طبى آخر إلى دولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد.