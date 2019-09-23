شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترسل 4 طائرات لمطار الغردقة لنقل 800 سائح انتهت إجازاتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بمطار الغردقة الدولي، الاثنين، أن بريطانيا قررت إرسال ٤ طائرات دون ركاب لمطار الغردقة الدولي لنقل نحو ٨٠٠ سائح بريطاني من التابعين لشركة توماس كوك بعد إعلان إفلاسها لإعادتهم لبريطانيا بعد أن انتهت إجازاتهم بفنادق الغردقة.
وأضافت المصادر أنه من المقرر استمرار هذه الرحلات في نقل السائحين البريطانيين الذين تنتهي إجازاتهم تباعا حتي ٦ أكتوبر المقبل على نفقة الحكومة البريطانية.
وأوضحت المصادر أن المطار لم يستقبل أي رحلات طيران تابعة لشركة توماس كوك، الإثنين.
يذكر أن نحو 10 آلاف بريطاني يقضون إجازاتهم بالبحر الأحمر، وأن نحو 24 رحلة طيران سيتم إلغاؤها أسبوعيا لمطار الغردقة ورحلتين لمرسى علم.
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