شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بحفاوة استقبال الجالية المصرية في أمريكا للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحفاوة استقبال أبناء الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمشاركة في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعوهم لاستكمال المشهد الحضاري والاحتفاء والاحتشاد أمام مقر الأمم المتحدة، خلال إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للجالية المصرية بجهود المصريين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، في التنظيم وتنسيق الحشود للمشاركة في استقبال السيد الرئيس، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن قارة أفريقيا في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، لعرض طموحات وتطلعات القارة وجهود مصر في محاربة الإرهاب.

يذكر أن الدورة الحالية يناقش فيها قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.

وتعد هذه الزيارة هي السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.