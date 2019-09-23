شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 5 أغسطس الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1171 كنيسة ومبنى تابعًا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ نظرًا للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بالتحقق من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف، فأكد وزير التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع سكرتيرى عموم المحافظات لمتابعة الأمر، وسوف تشهد الفترة المقبلة تسريعًا في وتيرة هذه الأعمال.