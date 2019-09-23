شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء الدراسة بمعهدي الإعلام والعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة التعليم العالي بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا. Advertisements كما قررت الوزارة بدء الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم:

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