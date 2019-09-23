شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الأوقاف تعقد ندوة عن شكر النعمة بمسجد صلاح الدين فى المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مديرية أوقاف القاهرة، ندوة بين صلاتى المغرب والعشاء برنامج، تحت عنوان: "فضل شكر نعمة الله ( عزوجل) وثمرته" من مسجد صلاح الدين بالمنيل محافظة القاهرة.

يشارك فى الندوة الشيخ محمد إسماعيل محمد والشيخ ضياء سيد نور الدين.

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وتطلق الأوقاف، عدة فعاليات متزامنة، داخليا، وخارجيا، منها 3 قوافل دعوية، وخطبة الجمعة الموحدة بـ 180 ألف مسجد، و60 مركزا دعويا خارجيا، يتحدثون عن خطورة الشائعات، وتزييف الوعى، كما يتحدث وفد الأوقاف الممثل لها بمؤتمر موسكو كضيف شرف على المؤتمر العلمى الدولى المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان:" الإسلام فى زمن العولمة: "التراث الإسلامى وحوار الثقافات"، عن قضايا التعايش والوعى لحماية الأوطان والعمل المشترك.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بالخطة الدعوية الموحدة ونص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.