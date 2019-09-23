الأنبا بطرس فهيم يترأس قداس المناولة الاحتفالية فى كاتدرائية يسوع الملك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى لبعض أبناء كاتدرائية يسوع الملك المتقدمين للمناولة الاحتفالية. وشارك معه في صلاة الذبيحة الإلهية الأب كيرلس مكسيموس راعى الكاتدرائية، والأب جرجس غطاس، بالإضافة إلى الأب شنودة يواقيم. وشجع الأنبا بطرس الأطفال على تميزهم فى الحوار الأبوى الذى أداره معهم أثناء كلمة العظة، وعقب القداس شارك نيافته الأطفال وأسرهم الاحتفال ووزع عليهم الهدايا التذكارية بالاحتفال. أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالى تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. يعتبر هذا الطقس حدث هام فى حياة الكاثوليك الدينية حيث يتعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الكاثوليكية.



التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة. الملابس غالبًا ما تكون بيضاء ترمز بحيث ترمز إلى النقاء. الفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة فضلًا عن اكليل من الزهور، وعادًة ما يتم إهداء الهدايا ذات الطابع الدينى، مثل المسابح، كتب الصلاة، بالإضافة إلى التماثيل الدينية والرموز.

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