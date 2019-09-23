شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز طموحات العالم فى مواجهة تغير المناخ.. شعار قمة العمل المناخى بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق أعمال قمة العمل المناخى اليوم الاثنين، فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، والتى دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بهدف تعزيز طموحات العالم فى مواجهة تغير المناخ ومتابعة التقدم فى الوفاء بالالتزامات التى قطعتها دول العالم على نفسها بخفض الاحتباس الحرارى وهى التزامات مثلت جزءاً من اتـفاق باريس حول العمل فى مواجهة تغير المناخ فى عام 2019.

وتشارك مصر فى فعاليات اليوم، من خلال جلسة بعنوان "التأقلم الآن..جعل الناس أكثر أمانا"، وذلك فى الرابعة مساء بتوقيت نيويورك، وسيكون محور الجلسة عن التحركات الإقليمية والدولية الملموسة نحو مستوى أفضل من التأقلم مع تغير المناخ ومنع والاستجابة للكوارث وتحديدا الدعم المالى والفني.

وسيتحدث فى الجلسة كل من رئيس وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، والرئيس الغانى أكوفو أدو، وبيل جيتس، رئيس اللجنة العالمية للتكيف فى مؤسسة ميليندا وبيل جيتس، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس.

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كما يشارك فى الجلسة رئيس لكسمبورج كزافييه بيتل، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا.

ويتطلع الأمين العام إلى أن تخلق قمة العمل المناخى تحركا ضخما فى اقتصادات العالم، بعيدا عن الوقود الأحفورى، ونحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.