شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر المجموعة السادسة للكتب الإلكترونية دعما لمكتبة الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، المجموعة السادسة للكتب الإلكترونية، ضمن مكتبة الإمام، التى تشمل إصدارات تعبر عن استراتيجية الوزارة، ويضم إليها كتاب الخطب المنبرية، الذى يضم 50 خطبة عصرية.

وجاء الإصدار السادس ويضم كتاب مخاطر الإلحاد وسيل المواجهة، وكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، وكتاب حماية دور العبادة، وكتاب بناء الشخصية الوظنية، وكتاب الحوار الثقافى بين الشرق والغرب.

وأصدرت الأوقاف، 50 خطبة عصرية فى قضايا الساعة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية رفيعة المستوى للأئمة، صدر حديثا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب 50 خطبة عصرية في قضايا الساعة.

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ويستهدف الكتاب تغيير جذرى فى بنية الخطاب النمطية بالتحول إلى بنية أكثر عصرية وتفاعلًا مع قضايا العصر ومستجداته، ويسهم فى تصحيح الصورة الذهنية السلبية التي تكونت تجاه الخطاب الدينى فى مراحل الجمود الفكرى.

ويتناول الكتاب، العديد من قضايا الساعة، كالتخطيط وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات، وترتيب الأولويات، ومبدأ الحق مقابل الواجب، واحترام النظام العام، والتطبيق العصرى لمفهوم الواجب الكفائى، وخطورة الشائعات وتزييف الوعى، وغيرها من الموضوعات.