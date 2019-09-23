شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مستقر ولا ظواهر جوية بأول أسابيع الخريف والعظمى بالعاصمة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية لنهاية الأسبوع، تزامنا مع أول أسبوع بفصل الخريف الذى بدأ جغرافيا اليوم الإثنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استقرار درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لن تتعدى 32 درجة حتى نهاية الأسبوع، والأجواء ستكون لطيفة على الأنحاء كافة ليلا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لا توجد أية ظواهر جوية حتى نهاية الأسبوع سوى الشبورة المائية على الطرق لذلك ينبغى على السائقين توخى الحذر وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ولكنه غير مؤثرة على الحياة اليومية ولن يمتد للعاصمة.