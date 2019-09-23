شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إرسال فريق طبى لمسح وعلاج فيروس سى لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح بيان، أن الفريق الطبى سوف يفتتح أول وحدة فيروسات كبدية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية بــ"جوبا"، تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى يضم استشارى كبد وجهاز هضمى، وصيدلى إكلينيكى، واستشارى تحاليل طبية.

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وأضاف أن الفريق الطبى المصرى سيقوم بتدريب الجانب السودانى على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولى معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر فى المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جنوب السودان.

ولفت إلى أنه تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سى" مع الفريق الطبى المصرى، الذى تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبى، لمتابعة تلقى علاج المرضى المصابين وأشار إلى أنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلى دولة تشاد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد.