شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية لعلاج وتحصين الماشية بالمجان فى قرى المنيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالاشنتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للطب البيطرى، ومديرية طب بيطرى المنيا، وصندوق التأمين على الماشية بعمل قوافل بيطرية تنموية علاجية وإرشادية بالمجان بقرى الممولة من برنامج التنمية الزراعية محافظة المنيا فى الفترة 28 حتى 3 من شهر أكتوبر المقبل.

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وقال الدكتور إبراهيم، مدير معهد بحوث التناسليات، إن نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيارية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغارالمربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

وأضاف مدير التناسليات، إن القوافل البيطرية العلاجية تشمل مديرية الطب البيطرى المنيا، مركز المنيا المديرية، سمالوط قرية البيهو، مركز ابوقرقاص وسمالوط قرية سمالوط البلد، مركز ملوي قرية الأشمونين، مركز العدوة قرية بنى عامر.