شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة القادمة بتاريخ (28 محرم1441 هـ )،الموافق 27سبتمبر 2019، تحت عنوان: "خطورة الشائعات وتزييف الوعى"

القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:

1. الدكتور / عبد الناصر نسيم عطيان

2. لشيخ/ صلاح السيد عطية

3. الشيخ / إسلام محمود شعبان

4. الشيخ / عمر أحمد محمد

5. الشيخ / محمد صالح شديد

6. الشيخ / فراج حسن عبد المعبود

7. الشيخ / السعيد احمد محمد سليمان

القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا ( إدارة مغاغة)، ويشارك فيها كل من:

1- الشيخ / ناجي خطاب علي

2- الشيخ / عبد الله عبد المحسن

3- الشيخ / محمد إبراهيم الشحات

Advertisements

4- الشيخ / شعبان محمد عويس

5- الشيخ / عطية معتوق طه

6- الشيخ / يحيي يوسف أيوب .

7- الشيخ / عبد الحليم رشدي أحمد .

8- الشيخ / عبد الجواد نظير حسب الله.

9- الشيخ / محمود يحيي كامل .

10- الشيخ /حسين السيد حسين.

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

1- الشيخ/ طه عبد المنعم رمضان

2- الشيخ/ كامل عبيد محمد عبيد

3- الشيخ / السيد محمد كيلاني

4- الشيخ / ربيع عوض مصطفي

5- الشيخ / رامي عبد العليم عبد الحليم