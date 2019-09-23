3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، الجمعة القادمة بتاريخ (28 محرم1441 هـ )،الموافق 27سبتمبر 2019، تحت عنوان: "خطورة الشائعات وتزييف الوعى"
القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:
1. الدكتور / عبد الناصر نسيم عطيان
2. لشيخ/ صلاح السيد عطية
3. الشيخ / إسلام محمود شعبان
4. الشيخ / عمر أحمد محمد
5. الشيخ / محمد صالح شديد
6. الشيخ / فراج حسن عبد المعبود
7. الشيخ / السعيد احمد محمد سليمان
القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا ( إدارة مغاغة)، ويشارك فيها كل من:
1- الشيخ / ناجي خطاب علي
2- الشيخ / عبد الله عبد المحسن
3- الشيخ / محمد إبراهيم الشحات
4- الشيخ / شعبان محمد عويس
5- الشيخ / عطية معتوق طه
6- الشيخ / يحيي يوسف أيوب .
7- الشيخ / عبد الحليم رشدي أحمد .
8- الشيخ / عبد الجواد نظير حسب الله.
9- الشيخ / محمود يحيي كامل .
10- الشيخ /حسين السيد حسين.
القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:
1- الشيخ/ طه عبد المنعم رمضان
2- الشيخ/ كامل عبيد محمد عبيد
3- الشيخ / السيد محمد كيلاني
4- الشيخ / ربيع عوض مصطفي
5- الشيخ / رامي عبد العليم عبد الحليم
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