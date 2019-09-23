شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق غدا قافلة للكشف عن مسببات ضعف الإبصار لطلاب مدارس الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر، غدا الثلاثاء، قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس مدينة الأسمرات.

أعلن صندوق تحيا مصر أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة تواصل عملها فى 6 محافظات، هى الدقهلية فى منية النصر، والمنوفية فى مركز الباجور، والفيوم، والشرقية والمنيا ودمياط فى استاد دمياط، لإجراء الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التى تشمل 13 محافظة هى السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد.

وكان صندوق تحيا مصر، قد أكد إنه ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة، بهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي وذلك خلال 3 سنوات.