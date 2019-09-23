شكرا لقرائتكم خبر عن قمة التجارة الإلكترونية تكرم "حالا" عن خدماتها فى قطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت قمة التجارة الإلكترونية 2019 - والتي نظمتها شركة روباستا - شركة حالًا عن خدماتها في قطاع النقل، وخدمة جزء كبير من سوق توصيل المأكولات والمشروبات بحلول منتصف عام 2019.

وتسلم الجائزة أدهم مدكور ممثل شركة "حالًا" مدير عمليات توصيل الطلبات للشركة.

و قال محمد ابو النجا رئيس القطاع التجاري و شريك مؤسس في شركة "حالًا": "فخورون بإستلام تلك الجائزة، والتى تعد إضافة كبيرة للشركة وتقديرًا لمجهوداتنا في قطاع النقل المصرى، وتلقي الضوء على سعي الشركة الحقيقى لتقديم الخدمات المتطورة والمتكاملة لعملاءها، فالشركة لا توفر فقط مواصلات مريحة و آمنة للركاب، بل تهدف لتوسعة رقعة خدماتها وأعمالها، بتقديم خدمات إضافية في المجالات المختلفة مثل مجال توصيل طلبات المأكولات للمنازل، والتي تسهل بدورها حياة المواطنين."

وأضاف أدهم مدكور أن "حالًا" تكمل ملايين من الرحلات الشهرية، وتمثل رحلات توصيل المأكولات حوالى نصف مليون منها، كما ارتفعت رحلات النقل التشاركى للشركة هذا العام بنسبة 55٪، وزادت عمليات توصيل المواد الغذائية لأكثر من أربعة أضعاف حتى الآن.

جدير بالذكر أن استضافت إحدى الحلقات النقاشية للقمة المتحدث بالنيابة عن شركة "حالًا"، والتي تحدث خلالها عن المشهد الحالي لقطاع النقل، وما تقدمه الشركة من حلول تكنولوجية ووسائل مواصلات سريعة وموثوقة لعملاءها، إلى جانب خدمات التوصيل واللوجيستيات.

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تأسست "حالًا"عام 2017، لتطلق أول تطبيق للنقل التشاركي يتيح للعملاء طلب توك توك أو موتوسيكل في أكثر من 20 محافظة في مصر والسودان، وتعتزم الشركة التوسع في قارة إفريقيا لتطلق خدماتها في أثيوبيا بنهاية العام الجاري. تقدم "حالًا" المئات والآللاف من فرص العميل للشباب، حيث يعمل بها أكثر من 100 موظف وحوالي 10,000 سائق، وتختارالشركة السائقين بعناية وتزويدهم ببرنامج تدريبية فعالة، لضمان تقديم رحلات آمنة ومريحة للعملاء.