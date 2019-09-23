أخبار مصر | بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بمنشأة البكارى بحى الهرم بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد بعد الإنتهاء من تجهيزها بالكامل من مقاعد وديسكات مدرسية والوسائل التعليمية الحديثة التى تواكب المنظومة التعليمية الجديدة التى تتبناها الدولة.

أكد المحافظ أن المدرسة تعد ضمن سلسلة المنشأت التعليمية الجديدة التى سعت المحافظة على إنشائها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا أن المدرسة تتكون من 33 فصلًا دراسيًا مما يساهم فى تفتيت أى كثافات طلابية بالمدارس الواقعة بمحيطها.

وعقب الإفتتاح حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة للوقوف على الكثافات الطلابية داخلها والمعمل والحاسب الألى وحجرات الأنشطة الطلابية ودورات المياه، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول لما لها من أهمية فى رفع درجات إستيعاب الطلاب للمقررات الدراسية.

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حيث أكد راشد أن المحافظة، تمكنت من إدخال 42 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982، فصلًا دراسيًا مع بداية العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس، والتي ستحقق النفع في النهاية على المستوى التعليمي للطلاب، مؤكدًا على التعاون مع الجهات المعنية بالدوله لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ويذكر أن المدارس الجديدة التى تم إدخالها الخدمة بالعام الدراسى الجديد هى مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسي ومدرستي إسامة بن زيد للتعليم الأساسي وكرم نوفل للتعليم الأساسي بالصف، ورياض الصالحين بأطفيح وهضبة الأهرام تجريبي متميز بالهرم والحياة الثانوية والجيل الجديد بأكتوبر والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط وعز الدين الفقي الأعدادية بأبو النمرس وخاتم المرسلين للتعليم الأساسي والكوثر للتعليم الأساسي والشيماء للتعليم الأساسي وأحمد شوقي الثانوية والأمام محمد عبده الثانوية بأكتوبر ومدرسة الأزهار بالعياط.

رافق المحافظ خلال إفتتاحه المدرسة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الناصر سعد رئيس هيئة الابنية التعليمية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.