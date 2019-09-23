أخبار مصر | قرار هام لمجلس الوزراء بشأن معاشات عدد من قدامى النقابيين

النقابيين هم رجب سيد مصطفى من نقابة عمال التجارة، وورثة المرحوم على محمد عبد الله من نقابة الصناعات الغذائية، وكل من: عبد الفتاح احمد محمد، وورثة المرحوم طارق محمد على وكامل بيومى من نقابة العاملين بالبناء والاخشاب.

ونص القرار على منح معاشات استثنائية لعشرة آخرين من نقابة البناء والأخشاب وقدره 450 جنيها شهريا وهم: أحمد محمد الشربينى احمد، وسعيد عبد الوهاب تهامى، وجودة امام محمد عبد الحميد، ومحسن عبد العظيم السيد، ومحمد شكرى محمد عوض، ومنصور هلال محمد احمد، وحسن على احمد، ومحمد المنسى محمد حسن، والسيد ابراهيم السيد احمد، ومحمد احمد عبد العزيز احمد.

ومن جانبه رحب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار رئيس الوزراء مشددا على أهمية دور الحكومة فى رعاية اصحاب المعاشات وفى اطار توجيهات القيادة السياسية لتحفيف الأعباء على محدودى الدخل.

وفي نفس الٌإطار، جدد العاملون بالسياحة والفنادق تاييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى وانهم سيواصلون العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

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واستنكر مجلس إدارة النقابة العامة فى اجتماعها برئاسة ممدوح محمدى الامين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الادعاءات الكاذبة والباطلة التى يرددها الجماعات الارهابية على صفحات التواصل الاجتماعى من اجل النيل من مقدرات الوطن مؤكدين على التصدى لهؤلاء الكاذبون.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، استنكارها لكافة محاولات القوى السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة أو من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودى الدخل والمهمشين.

كما تؤكد على دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزبى "الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكى" لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأخيرا تؤكد النقابة العامة ولجانها النقابية على دعمها لكافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارتى "الدفاع – الداخلية" لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

