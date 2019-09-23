أخبار مصر | برلماني: الشعب لديه وعي كافٍ لمواجهة مخططات الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الشعب لديه وعي كافٍ لمواجهة مخططات الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصرى لديه من الوعى ما يكفى لمواجهة كافة مخططات الجماعات الارهابية وجماعات التخريب.

وأضاف الجوهري، أن مصر نجحت فى المرور من الكثير من المواقف الصعبة والحاسمة منذ ثورة يونيو وحتى الآن، وهو ما يزعج قوى الشر التى فشلت كل مخططاتها ولذلك تسعى إلى فتح أبواب جديدة للتخريب والفتن لكنها لم ولن تنجح، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى شاهدة عليه فى مختلف المجالات ولا يمكن لأحد أن ينكر ما حققته مصر من تطور فى السنوات الأخيرة بفضل تماسك الشعب ووحدته مع قيادته السياسية".

وأكد الجوهرى أن الشعب الذى تحمل كل المراحل الصعبة وكل الإجراءات الاقتصادية التى مررنا بها، لا يمكن أن يترك أى مساحة لجماعات مخربة تحاول العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الذي استعدناه بعد تقديم الكثير من التضحيات.

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وفي نفس السياق، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض لتهديدات خارجية، فهناك إصرار شديد على النيل من مصر بشكل خطير، وهو ما يتحتدم على المصريين أن يشاركوا في دعم تثبيت أركان الدولة.

وأوضحت "فهيم"، أن العين على مصر بعد أن سقطت الدول العربية سوريا والعراق واليمن وليبيا فى بحور الفوضى والاضطراب والصراعات، وهو ما يفسر لنا المخاطر البشعة التي تتعرض لها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مُشيرة إلى أن إسقاط الدولة المصرية هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه هذه المخططات من أجل بقاء آمن لإسرائيل، وعلى كل الذين تغيب عنهم هذه الحقائق أن يفيقوا من غفوتهم، ولن ينال من مصر أحد ما دام هناك شعب واعٍ ولديه فطنة سياسية وجيش وطني قوي يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينال من أمن الوطن والمواطن.

وأكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على أنه بفضل وعي الشعب المصري العظيم والتحامه وراء قياداته السياسية، لن تسقط مصر أبدًا في بحور الفوضى التي تريدها دول وأجهزة الشر ومن يعاونونهم من الخونة والمتآمرين، وأن وهؤلاء جميعًا مصيرهم الحتمي هو مزبلة التاريخ.