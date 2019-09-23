أخبار مصر | "الناظر" يعرض تجربة سفاجا بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية فبراير ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الناظر" يعرض تجربة سفاجا بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية فبراير ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عبد العاطي المناعي منسق عام مؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " المزمع انعقادة خلال الفترة من ٢٠ إلي ٢٢ فبراير المقبل بالقاهرة، عن مشاركة الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية و الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث ورائد السياحة العلاجية، في المؤتمر بورقة عمل عن تجربة مدينة سفاجا في السياحة العلاجية .

ويعد الدكتور هاني الناظر من أهم الخبراء في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية لما قام به من أبحاث عديدة تكشف قدرة رمال سفاجا الطبيعية علي علاج مرض الصدفية بمياه البحر واشعة الشمس، كما قام بعمل مقارنات بينها وبين مجموعة من دول العالم التي تعالج نفس المرض وأكد علي جدارتها في علاج ذلك المرض .

و يقام المؤتمر علي هامش فاعليات " مهرجان القاهرة للسياحة الصحية المصرية " الذي ينظم بالتعاون مع كبري شركات السياحة المصرية و بمشاركة عدد كبير من خبراء الصحة والسياحة من مختلف دول العالم، لكي يلقي الضوء علي مقومات مصر في السياحة العلاجية و الاستشفائية واهم اماكنها وتطبيقاتها المختلفة ويتناول عدد من الاوراق البحثية في مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي .

وأكد "المناعى" أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لجذب استثمارات في المجال الطبي والاستشفائيي و يساعد إيضًا علي فتح اسواق لمصر في الدول الافريقية والعربية في مجال السياحة الصحية، مما يدعم الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل مبتكرة .