أخبار مصر | "فيليب موريس مصر" تطلق حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيليب موريس مصر" تطلق حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرصها على تفعيل دورها بمجالات المسئولية المجتمعية، تواصل شركة فيليب موريس مصر للعام الرابع حملتها لمكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 سنة.

ينفذ الحملة فرق توعية من الشباب تابعة للشركة تم تدريبهم على أحدث طرق التواصل الاجتماعي في كيفية التعامل مع المواطنين، وأصحاب منافذ البيع للرد على أي استفسارات فيما يتعلق بأهداف الحملة للتأكيد على ضرورة التزام البائعين بعدم بيع منتجات التبغ والسجائر لمن هم دون السن القانونية.

وقررت الشركة تحريك عدة فرق في زيارات ميدانية بالمحافظات للتوضيح وتحفيز المسئولين عن منافذ البيع والأكشاك على ضرورة إتباع وتطبيق مواد القانون في عدم بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، وسيتم توزيع ملصقات برسائل واضحة "أقل من 18 مش حبعلك، مش حتشتري".

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تأتي الحملة في إطار احترام شركة فيليب موريس لدورها المجتمعي، خاصة وأن الشركة تحذر دائما من مخاطر التدخين، لذلك تسعى لمنع بيع أي منتجات لمن هم دون السن القانونية حتى لا يسهل حصولهم على هذه المنتجات قبل أن تكتمل رؤيتهم بما يرونه مناسبا لهم.

وتؤمن فيليب موريس بأهداف المسئولية المجتمعية، ولديها التزامات أخلاقية وأدبية وقانونية معلنة، لذلك فهي حريصة على تطبيق ما تؤمن به على أرض الواقع من خلال تلك المبادرات.

وكانت الحملة قد شهدت انطلاق ثلاث مراحل خلال أعوام 2014، 2015، 2016 شملت 200 مركز شباب، و3000 منفذ للتوزيع في 25 محافظة على مستوى الجمهورية ومحطات المترو في القاهرة والجيزة والمحطات الواقعة على طول خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.