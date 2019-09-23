أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل فعاليات القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل فعاليات القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة المنوفية، فعاليات حملة القوافل الطبية التي شملت جميع التخصصات، تحت رعاية النائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم

وأقيمت قافلة مستقبل وطن الطبية، فى تخصصات العظام والباطنة والأطفال والمسالك البولية، وإجراء التحاليل الطبية، والسكر.

وأجرت القافلة الطبية الكشف علي حوالي 350 حالة مرضية في جميع التخصصات الحاضرة، وصرف العلاج بالمجان.

ويأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

كما أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، حفلا لتكريم أوائل المراحل التعليمية بمركز القرنة، وذلك تحت رعاية النائب محمد ياسين عضو مجلس النواب عن دائرة البر الغربي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتطوير العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على التفوق.

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وتخلل الحفل عدة فقرات فنية وشعرية ومسرح لتلاميذ المدارس، أعقبها تكريم أوائل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بدء من الصف الأول الابتدائي حتى الشهادة الثانوية، على مستوى مركز القرنة.

ومن جانبه أشار النائب محمد ياسين، إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار سياسة الحزب طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعاية العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على التفوق العلمي.

وأكد ياسين على جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وإصلاحها من خلال الخطط الموضوعة لها، في ظل سياسة الرئيس السيسي، بالنهوض بالدولة تعليميا واقتصاديا وصحيا، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما قدم ياسين الشكر لشباب مركز القرنة الذين ساهموا في إخراج الحفل بالشكل اللائق في ظل حضور آلاف الأهالي، لافتا إلى أن الكم الهائل من الحضور يشير إلى مدى وقوف المواطنين بجانب سياسات الدولة في النهوض بالمستوى التعليمي.

حضر حفل التكريم الذي أقيم بقرية جزيرة البعيرات، وشاركت في تنظيمه جمعية شباب الخير، عدد من أعضاء مجلس النواب في المحافظة، من بينهم العمدة فيصل راجح، والعقيد خالد مجاهد، عضوي المجلس عن دائرة اسنا، والطيري حسن عبده، نائب دائرة مركز الأقصر، أحمد الفرشوطي عضو المجلس عن دائرة مركز أرمنت، بالإضافة إلى الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وعبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم، والعديد من القيادات الشعبية ورجال لجان المصالحات بمركز القرنة.