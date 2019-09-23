أخبار مصر | "الداو للتنمية" تطلق المرحلة الأولى من "كايرو ويست ريزيدنس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداو للتنمية" تطلق المرحلة الأولى من "كايرو ويست ريزيدنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق شركة "الداو للتنمية" الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي المرحلة الأولى من أحدث مشروعاتها العمرانية "كايرو ويست ريزيدنس" الذي يقع على مساحة 11 فدان بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة.

صرح محمد سالم رئيس القطاع التجاري والعمليات بشركة الداو للتنمية بان حجم الاستثمارات الإجمالي لــ "كايرو ويست ريزيدنس" يصل إلى 3 مليار جنيه ويضم أنماطا مختلفة من الوحدات السكنية الفندقية تبدأ من الاستوديو غرفة واحدة، ووحدات من غرفتين إلى3 غرف ودوبليكس وبنتهاوس"، تتراوح مساحاتها بين 44 إلى 412 متر مربع وذلك وفق أحدث أساليب البناء التي تلبي كافة الاحتياجات وتحقق أفضل استغلال للمساحات، مشيرا إلى المشروع مصمم طبقا لتكنولوجيا البناء الحديثة التي توفر كافة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للملاك سواء في تسير أعمالهم أو عناصر الترفيه التي تعتمد على احدث انظمه الاتصالات الذكية.

وأوضح محمد سالم أن "كايرو ويست ريزيدنس" يحقق أحد الأهداف الرئيسية للشركة وهو تصدير العقار خاصة وأنه يقع في إحدى المناطق الاستراتيجية ذات الإقبال السياحي بمحافظة الجيزة بالقرب من المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس الدولي الذي يزيد من فرص إقبال الأجانب على التملك في هذه المنطقة بما يحقق أهداف تصدير العقار، لافتا إلى أن المشروع يوفر نظام أمنى متكامل ومكتب مساعدة لإدارة المرافق يعملان على مدار الساعة لتوفير كافة احتياجات الملاك اليومية.

فضلًا عما يتمتع به المشروع من مناطق ترفيهية مميزة وحمامات سباحة ومساحات الخضراء، وفندق "بيرو أوربانو" ليوفر كافة الخدمات الفندقية لملاك المشروع وفق لأعلى معايير الجودة المعتمدة في الفنادق العالمية.

وأكد محمد سالم أن الشركة تستهدف بناء مشروعاتها السكنية الفندقية والسياحية بأرقى الأماكن وأكثرها تميزا، وهو ما يعني مخاطبة شريحة أكبر من العملاء المصريين بالخارج وغير المصريين الذين يفضلون المشروعات السياحية المتميزة.

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نبذة عن الداو للتنمية العقارية

تمتلك الداو للتنمية العقارية - إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة -سجلا حافلا من الإنجازات في قطاع التطوير العقاري والاستثمار السياحي في مصر وخارجها على مدار الاثني عشر عامًا الماضية.

وتشتمل محفظة شركة الداو للتنمية العقارية كومبوند الداو هايتس، والذي تم إطلاقه في عام 2015 وكومبوند الداو ستراند في عام 2016.

بالإضافة إلى مشروع "الداو ڤيلاچ مول" والذي سيحقق نقلة نوعية على خريطة تجربة التسوق بالبحر الأحمر.

تسعى شركة الداو للتنمية العقارية إلى إطلاق مجموعة من المشروعات العقارية الضخمة، التي تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع تحقق عناصر الجودة المستدامة بما يعزز من ثقة العملاء في المنتجات العقارية للشركة وتلبي كافة احتياجاتهم