أخبار مصر | "أمهات مصر": المدارس الخاصة ربطت تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": المدارس الخاصة ربطت تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن المدارس الخاصة وأغلب المدارس التجربية لم تلتزم بتعليمات وزارة التربية والتعليم والخاصة بتسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بدفع المصروفات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد كبير من أولياء الأمور لم يستلموا الكتب المدرسية بسبب عدم دفع المصروفات، والبعض الأخر دفع المصروفات ولم يستلم أغلب الكتب، مطالبة الوزارة بعمل رقابة حقيقة علي المدارس وتفعيل قرار تسليم الكتب دون ربطها بدفع المصروفات.

وكان المئات من أولياء أمور الطلاب تفاعلوا علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مؤكدين أن أغلب المدارس الخاصة ومدارس أخري تجربيبة ربطت تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وذكر أولياء الأمور من مختلف المحافظات بعض المدارس التي ربطت تسليم الكتب بدفع المصروفات، منها: " البارون بالمقطم، عمر بن الخطاب بطلخا، رفاعة الطهطاوي الإبتدائية بامبابة، الصفوة لغات بدمنهور، نيرمين إسماعيل بالتجمع الأول، أبو عبيدة بن الجراح الإبتدائية بورسعيد، علاء الدين الخاصة التابعة لمجموعة مدارس زواسر، فضل للغات فيصل، الصديق الخاصة بالخصوص، ميت مزاح للبنات للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالدقهلية، الفاروق الخاصة بالهرم، يوسف جاد الله التجريبية، عثمان بن عفان للفيوتشر بالرحاب، الدقي الإعدادية بنات، الناصرية الإبتدائية المشتركة بالدقي، الصديق بالعمرانية، عمرو بن العاص بالجيزة، الشهيد عمر سيد شعبان بالعبور، آتون للغات بالمقطم، جيل 2000 في السادس من أكتوبر، طة حسين الإعدادية بنين بالمنيب، حسن سالم بعرب راشد بحلوان، عدد من المدارس التجريبية بالبحيرة.