أخبار مصر | مفاجأة| على عهدة منى الشبراوي: 81 نائبًا يوافقون على سحب الثقة من وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة| على عهدة منى الشبراوي: 81 نائبًا يوافقون على سحب الثقة من وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة منى الشبراوي، عضوة مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنها واصلت جهودها خلال الفترة الأخيرة وأجرت اتصالات واسعة مع مختلف نواب البرلمان، لبحث تننسيق الجهود لسحب الثقة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمجرد أن يعود البرلمان لإستئناف جلساته، خلال دور الإنعقاد الخامس المقرر أول أكتوبر المقبل، في ظل التردي الكبير الذي شهده قطاع الصحة في عهدها.

وقالت النائبة منى الشبراوي، في بيان لها،: "أن اتصالاتها خلال الأيام الماضية، أسفرت عن موافقة 81 نائبًا في البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية وافقوا على مطلبها بشأن سحب الثقة من الوزيرة والمطالبة بإقالتها، في ظل فشلها في تحقيق أي إنجاز يذكر، لافتة إلى أن إقالة وزيرة الصحة، مطلب شعبي قبل أن تكون مطلب برلماني".

وأكملت: "عام مضى على تولي السيدة هالة وايد، حقيبة وزارة الصحة، ومنذ يومها الأول أثارت الأزمات بسبب تصريحاتها غير المدروسة، وخرجت علينا بخطة للنهوض والإرتقاء بأوضاع القطاع الصحي، ونحن من جانبنا وافقنا على منح الثقة، وتعهدنا بمنحها المزيد من الدعم والتأييد، إلا أن حال المستشفيات في عهدها وصل إلى حالة يرثى لها".

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كما تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فور انعقاد البرلمان واستئناف الجلسات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، لمواجهتها بما حققته في قطاع الصحة منذ توليها المسئولية.

وقالت النائبة منى الشبراوي، في مذكرتها: المرضى وذويهم فاض بهم الكيل جراء ما يرونه داخل المستشفيات الحكومية، بداية من دخول المريض إلى بوابة المستشفى، والتي تحتاج إلى واسطة قبل دفع ثمن التذكرة، مرورًا بعملية البحث التي يخوضها داخل أرجاء المستشفى بحثًا عن سرير له وطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه".

وأكملت:" إذا ضرب الإهمال قطاع الصحة، فهنا لابد أن يكون للبرلمان ونوابه وقفة حاسمة، لأنه يمس أغلى ما نملك وهو صحة المواطن المصري، فبعيدٍ عن نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، هناك نوعًا من اللامبالاة ينتاب الأطباء وهيئة التمريض، وهناك واقعة رأيتها بعيني، مريض ينزف داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، والطبيب يجلس ولا يتحرك ساكنًا"، وتابعت: "إننا كنواب وافقنا على موازنة وزارة الصحة، واستجبنا لجميع مطالبها، ومن حقنا أيضًا الوقوف على ما حققته الوزيرة في قطاع الصحة خلال فترة توليها المنصب، فإذا كان هناك قصور لابد من محاسبة".