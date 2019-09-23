مصر | 3 سيارات إطفاء.. انتداب المعمل الجنائي في حريقة شقة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء.. انتداب المعمل الجنائي في حريقة شقة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة وحصر التلفيات والخسائر وإرسال تقرير وافٍ بها.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المعصرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون وتم السيطرة على الحريق.

ولتجنب الحرائق داخل الشقة السكنية يجب اتباع الاتى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

1- عند حدوث الحريق يجب على الفور غلق مصادر الغاز والكهرباء تجنبا لزيادة الاشتعال.

2- الإسراع على الفور مغادرة المكان عند حدوث اشتعال بالشقة السكنية تجنبنا لحدوث اى إصابات.

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3- عند النزول أثناء الحريق فيجب أن يتجه الشخص بالنزول لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد نهائيا اثناء تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى ن فيجب استراحته على فترات متباعدة

10- التأكد عند النوم والنزول من المنزل أقفال اسطوانة الغاز وعدم تسرب الغاز منها وابتعاد الاطفال عنها.

11- عد تشغيل المكيف الكهربائي لفترات طويله تجنبا لحدوث ماس كهربائي وخاصة فى الصيف لانه يودى الى انصهار الاسلاك الكهربائية ويجب اقفاله على فترات طوال اليوم.

12_ الاستعمال الخاطىء للأجهزة الكهربائية والتى تودى الى الحرائق فبعض الناس لا يحسن استعمال الاجهزة الكهربائية فى منزله.

13_الصيانة الدورية وتعتبر هذه أهم خطوة يجب أن يحرص عليها المواطن.

