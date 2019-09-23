مصر | ضبط صاحب مصنع عثر بداخلة على 3 أطنان شكولاتة فاسدة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع عثر بداخلة على 3 أطنان شكولاتة فاسدة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال الأمن القبض على صاحب مصنع بالسلام، تم العثور بداخلة على 3 أطنان من الشكولاتة غير الصالحة للاستخدام الادمي، وأنواع أخرى مثل الجلى والكاكو والسودانى ومكسبات طعام مجهولة الهوية.

وتلقى العميد محمد رجائى مدير الإدارة العامة بلاغ يفيد بوجود كمية كبيرة من الشكولاتة الفاسدة داخل مصنع بمدينة السلام، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء في البلاغ المذكور.

وبإذن من النيابة العامة وبمداهمة المصنع تمكن رجال المباحث من ضبط المسئول وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 3 أطنان "شيكولاته" منتج نهائى معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية 2،195 طن "جلى – كاكاو- شيكولاتة خام – سودانى – زيت طعام – مكسبات طعم" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.