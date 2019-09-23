مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 83 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 83 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (83) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 31 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 6 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 22 عدم الإعلان عن الأسعار، 15 بائع متجول، 9 انتاج خبز ناقص الوزن.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملات تموينية على الأسواق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 25 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 خبز غير مطابق للمواصفات، 23 عدم الإعلان عن الأسعار، 9 غش تجاري، 7 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 11 انتاج خبز ناقص الوزن، وبلغ إجمالي المضبوطات 105 مخالفة تموينية متنوعة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملات تموينية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 23856) عبوة "مستحضرات تجميل"منتج نهائى" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.