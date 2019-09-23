مصر | اليوم.. أولى جلسات عمومية مجلس الدولة برئاسة حسام الدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات عمومية مجلس الدولة برئاسة حسام الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مجلس الدولة اليوم، انعقاد أولي الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويعد ذلك أول انعقاد تحت رئاسة "حسام الدين".

ومن المقرر أن يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، وكذلك الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية فى حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.



وسيتم خلال عقد الجمعيات العمومية، توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



كما أصدرالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مواعيد الانعقاد وكانت التالي: اليوم الاثنين 23 سبتمبر، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، وغدا الثلاثاء 24 سبتمبر لانعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، ويوم الأربعاء 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية. كما أصدرالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مواعيد الانعقاد وكانت التالي: اليوم الاثنين 23 سبتمبر، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، وغدا الثلاثاء 24 سبتمبر لانعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، ويوم الأربعاء 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية. وقالت مصادر قضائية، إن الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة سوف يترأسها جميعا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، وسوف يترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين 23 سبتمبر بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، ويترأس الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم الأربعاء 24 سبتمبر في حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

و تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى. كما تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية: Advertisements 1-المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

2-المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.



3-المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.



4-المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.



ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.

5-كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.

