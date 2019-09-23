شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عن إفلاس «توماس كوك»: تأثيره محدود للغاية على القطاع السياحي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء في صناعة السياحة والفنادق أن انهيار شركة «توماس كوك» العالمية تأثيره محدود للغاية على القطاع السياحي في مصر.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، لـ«المصري اليوم»، إن طانهيار الشركة العالمية لن يؤثر على مصر سلبا خاصة في ظل غياب السوق الإنجليزي عن المقصد السياحي بشرم الشيخ مثلا، وإن الشركات المصرية يمكنها أن تتعامل مع شركات مختلفة ومتنوعة للحصول على حصة من حركة السياحة حول العالم«.

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وأضاف «عثمان» أنه «في منتج السياحة الثقافية على سبيل المثال مصر استطاعت أن تتجه نحو بعض الأسواق الجديدة، وتعظيم حصة مصر من بعض الأسواق»، مشيرا إلى ضرورة تنويع الشركات الكبرى التي تتعامل معها مصر.

وعلى صعيد متصل، أشار هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، إلى أن إعلان توماس كوك عن إفلاسها يجب أن يتم وضعه في حجمه الطبيعي، لافتا إلى أن تأثير ما حدث بالنسبة لمصر هو تأثير محدود للغاية، موضحا أنه فيما يتعلق بقطاع الفنادق لا توجد مشاكل بالنسبة للسائحين الوافدين عبر الشركة.

وأكد الشاعر، لـ«المصري اليوم»، أن «المقصد المصري يتعامل في الأسواق المصدرة لحركة السياحة بشكل طبيعي، ويمكن التعامل مع شركات أخرى ومتنوعة وبالتالي فإن حجم التأثير على المقصد السياحي سيكون محدود للغاية».