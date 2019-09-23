شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن خطبة الجمعة المقبلة: يجب أن نثق في قيادتنا وجيشنا وشرطتنا (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإليكتروني عن موضوع خطبة الجمعة القادمة في جميع المساجد، والذي جاء تحت عنوان «خطورة الشائعات وتزييف الوعي».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأرفقت الوزارة نص الخطبة، الذي جاء فيها أن الإسلام اتخذ موقفا حازما من الشائعات ومروجيها واعتبرها سلوكاً منافياً للأخلاق والقيم التي جاءت بها الشريعة الاسلامية.

وجاء في الخطبة أن نشر الشائعات وتروجيها هو سلوك المنافقين في الوصول إلى هدفهم بزعزعة الأمن واستهداف وحدة الوطن وإضعاف النمو الاقتصادي والنيل من الاستقرار وسلامة الوطن، بجانب بث روح الإحباط واليأس والتشاؤم في نفوس المواطنين عموماً والشباب على وجه الخصوص.

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وأكدت الخطبة على أن الشائعات هي إحدى وسائل الحروب التي لم يسلم منها النبي «ص»، فقد حاربه المشركون بترويج الشائعات للنيل من دعوته وتشويه صورته.

وانتقل الحديث في الخطبة للحديث عن الوضع في العصر الحالي، فجاء فيها: «أن هذه الصناعة الخبيثة اتخذت أشكالاً مختلفة وصورا متعددة نظراً لما يشهده العالم من تطور كبير وسريع في وسائل التواصل والتكنولوجي، فقد أصبحت الإشاعة أوسع انتشارًا وأسرع وصولاً وأكثر تأثيرًا».

وختمت الخطبة بأن «أعداءنا قد اتخذوا من حروب الجيل الرابع والخامس من حرب الشائعات وتشويه الإنجازات والرموز الوطنية ومحاولات النيل من كل ما هو وطني لإفشال الدولة أو إسقاطها أو تفتيتها لتحقيق أغراضهم ومآربهم، فعلينا ان ندرك أننا أمام حرب ضروس تحاك لنا، والشائعات وقودها، فيجب أن نتحقق وأن نتثبت حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا، ويجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وألا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن».

وفيما يلي نص الخطبة: