شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمة منعته من الذهاب للحمام.. تفاصيل تبول وتغوط تلميذ داخل فصله بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بالدقهلية، للتبول والتغوط في ملابسه، بسبب رفض مدرسة الفصل ذهابه للحمام، وقدم على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اعتذارا للطفل واسرته وقرر استبعاد المدرسة ومجازاتها بسبب تصرفها الذي وصفه بأنه «لا إنسانى».

اتهم ولي أمر بالدقهلية، معلمة نجله في الصف الثاني الابتدائي بمدرس فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة للإدارة التعليمية بأجا، بالتسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا داخل الفصل مرتين هذا العام لمنعه من الذهاب للحمام.

وقال والد التلميذ «أحمد. م. ك. ا»: «ابني بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة فيشابنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، عاد من المدرسة بالأمس وهو متسخ تماما بعدما تبول وتغوط في ملابسه، وهو في الحصة الثالثة، وظل متسخا داخل الفصل حتى عاد للمنزل في نهاية اليوم الدراسى».

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وأضاف متأثرا: «ابنى اتعقد من المدرسة، وحالته النفسية سيئة، وأصبح منبوذ من زملائه في الفصل بسبب رائحته الكريهه التي تصاعدت منه بسبب وجوده فترة طويلة متسخا بسبب تعنت مدرسة الفصل التي منعته من الذهاب للحمام»، موكدا أنها ليست المرة الأولى: «دى ثانى مرة يرجع بالشكل ده لأن المدرسة بترفض ذهاب الأطفال للحمام، والمرة الأولى زوجتى راحت لها وعاتبتها وطلبت منها أنها تكون رحيمة مع الأطفال لكن فوجئنا بنفس الوضع يتكرر وبشكل أسوء حيث تبول وتغوط أمامها ومع ذلك لم تساعده وتركته لسخرية زملائه فعاد للمنزل منهارا ويرفض الذهاب للمدرسة مرة ثانية».

وتابع: «المدرسة تعطى لهم حصة تربية بدنية يعنى المفروض يكونوا في الحوش بيلعبوا رياضة، لكن للأسف حولت الحصة لحصة رسم وقعدتهم في الفصل، وطالبتهم بشراء كراسات رسم وألوان بمزاجها علشان متتحركش ولا تنزلهم للفناء، وهى تعاملهم بعنف وترفض السماح للتلاميذ رغم صغر سنهم من الذهاب للحمام رغم إلحاحهم، وابنى طلب منها في بداية الحصة الثالثة الذهاب للحمام إلا أنها رفضت وأعاد الطلب مرة ثانية ورفضت أيضا حتى أصيب بالتبول والتغوط اللاإرادي، وهو جالس في معقده لم يتحرك ورغم علمها بالواقعة لم تتحرك وتركته في مكانه».

ومضى والد التلميذ، قائلا: «عندما جاء وقت الفسحة ظل ابنى جالسا في الفصل خائفا لا يتحرك حتى لا يفتضح أمره، وطلب من زملائه منديل إلا أنه لم يجد معهم، وظل في معقده إلى أن انتهي اليوم الدراسي وزملائه يتنمرون عليه وعندما وصل البيت كانت ملابسه بالكامل متسخة بسبب تغوطه». ووجه استغاثة إلى وزير التربية والتعليم، ومحافظ الدقهلية، قائلا:«انا عايز حق ابنى علشان دى مش أول مرة».

ومن جانبه، استقبل على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التلميذ ووالديه وقدم اعتذارا لهم عما حدث، قائلا: «أحمد ده اببنا ومش ممكن نقبل أبدا أن هو أو أي تلميذ آخر يتعرض لمثل هذا الموقف السيئ خاصة وأن التعليمات واضحة في هذا الشأن بالسماح للتلاميذ بالذهاب للحمام فور طلبهم ذلك خوفا على صحتهم من احتباس البول».

وأضاف «عبدالرؤوف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «تم توقيع عقوبة على المعلمة بخصم 10 أيام من راتبها، ونقلها خارج المدرسة، وعقوبة أخرى بالخصم يومين من كل من مدير المدرسة والمشرف وذلك لتقاعسهم في متابعة تنفيذ التعليمات بالسماح للتلاميذ بالذهاب للحمام، كما كلف الإخصائية الاجتماعية والنفسية بالمدرسة باتخاذ ما يلزم لمسح الأثر السيئ في نفس التلميذ وزملائه بسبب الواقعة واتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة تجاهه لإعادة علاقته الطيبة مع باقي زملائه من خلال التواجد بالفصل يوميا لعدة أيام في بداية اليوم الدراسى لإجراء مسابقات بين التلاميذ وإعادة الروابط الطيبة بينهم».