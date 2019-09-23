شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تشارك في افتتاح «كونكورديا» السنوية لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، التي تنعقد من 23 إلى 24 سبتمبر، في افتتاح قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2019، ودُعيت إليها الوزيرة من جانب رئيس القيادات السياسية النسائية (Women Political Leaders) نظرًا لما يمثله قطاع السياحة المصري من أهمية ودعم بالنسبة للاقتصاد المصري بصفة خاصة والاقتصاد الإفريقي بصفة عامة.

ويشارك في حضور هذه القمة عددا من القادة الدوليين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

Advertisements

ويتم خلالها عقد عددًا من حلقات النقاش للموضوعات ذات الأهمية للقادة في السياسة والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استعراض بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتعد مصر واحدة من أكبر اقتصادات القارة الإفريقية، وقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في سبتمبر الجاري، ووفقا لهذا التقرير تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءً فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

كما تعتبر مصر الدولة الأسرع تطورا في قطاع السياحة في القارة الإفريقية حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهو أربع أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪؛ وذلك وفقا للبحث الذي أعده المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، والذي قارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة.