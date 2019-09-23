شكرا لقرائتكم خبر عن خطورة الشائعات وتزييف الوعى.. موضوع خطبة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطورة الشائعات وتزييف الوعى، كموضوع موحد لخطبة الجمعة المقبل عبر 180 ألف منبر داخل مصر، وعبر 60 مركزا يعمل به مبتعثى الوزارة بالخارج.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.