شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسى بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسى بمنشأة البكارى بحى الهرم بتكلفة 12 مليون جنيه، فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل من مقاعد مدرسية والوسائل التعليمية الحديثة التى تواكب المنظومة التعليمية الجديدة التى تتبناها الدولة.

وأكد المحافظ أن المدرسة تعد ضمن سلسلة المنشأت التعليمية الجديدة التى سعت المحافظة على إنشائها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية مشيراً أن المدرسة تتكون من 33 فصلاً دراسياً مما يساهم فى تفتيت أى كثافات طلابية بالمدارس الواقعة بمحيطها.

وعقب الإفتتاح حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة للوقوف على الكثافات الطلابية داخلها والمعمل والحاسب الألى وحجرات الأنشطة الطلابية ودورات المياه موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول لما لها من أهمية فى رفع درجات إستيعاب الطلاب للمقررات الدراسية.

Advertisements

وأضاف راشد أن المحافظة تمكنت من إدخال 42 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلاً دراسياً مع بداية العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس والتي ستحقق النفع في النهاية على المستوى التعليمي للطلاب مؤكداً على التعاون مع الجهات المعنية بالدوله لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

يذكر أن المدارس الجديدة التى تم إدخالها الخدمة بالعام الدراسى الجديد هى مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى و مدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسى بالهرم ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسى ومدرستى إسامة بن زيد للتعليم الأساسى وكرم نوفل للتعليم الأساسى بالصف ورياض الصالحين بأطفيح وهضبة الأهرام تجريبى متميز بالهرم و الحياة الثانوية والجيل الجديد بأكتوبر والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط وعز الدين الفقي الأعدادية بأبو النمرس وخاتم المرسلين للتعليم الأساسى والكوثر للتعليم الأساسي والشيماء للتعليم الأساسى وأحمد شوقى، الثانوية والأمام محمد عبده الثانوية بأكتوبر ومدرسة الأزهار بالعياط.

رافق المحافظ خلال افتتاحه المدرسة اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الناصر سعد رئيس هيئة الابنية التعليمية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.