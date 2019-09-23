شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف السبب الرئيسى لتعاقب فصول السنة الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وأستاذ الفلك بالمعهد، إن مواعيد فصول السنة الأربعة فلكيا : 21 مارس - و 21 يونيو - و21 سبتمبر - و21 ديسمبر ، وهذه التوقيتات هى ذروة هذه الفصول فلكيا وليست بداياتها.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه فى ذروة فصلى الخريف والربيع تشرق الشمس من اتجاه الشرق تماما وتغرب فى اتجاه الغرب تماما، وعليه يتساوى عدد ساعات الليل والنهار ولذلك نسميهما الاعتدالين أى يتعادل فيهما ساعات الليل مع ساعات النهار، كما يتعادل فيهما سقوط أشعة الشمس على نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى، حين يكون خريفا فى نصف الكرة الشمالى ويكون ربيعا فى نصف الكرة الجنوبى والعكس صحيحا.

وأوضح تادرس أن ميل محور دوران الأرض بمقدار 23.5 درجة هو السبب الرئيسى لحدوث فصول السنة الأربعة وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس، لافتا إلى أنه لا يظهر للناس ظلا وقت الظهيرة فى ذروة فصلى الخريف والربيع فى الدول الواقعة على خط الاستواء، حيث تكون الشمس وقت الظهيرة فوق رؤوسهم تماما.

وأضاف تادرس أنه بعد ذلك يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا حتى دخول فصل الشتاء ووصولا إلى ذروته فى 21 ديسمبر، حيث يكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار فى السنة وليل ذلك اليوم هو أطول ليل فى السنة.