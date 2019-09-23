شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 2 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الاشتراك الجديد، وتجديد الاشتراك، بمشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، اعتبارا من يوم السبت 2 نوفمبر 2019، حتى الأربعاء 29 يناير 2020.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.

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ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.