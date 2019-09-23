بطريرك الروم الكاثوليك يغادر لبنان ويبدأ زيارة رعوية للأمريكتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأنبا يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك لبنان اليوم الإثنين، متوجهاً الى أمريكا اللاتينية فى جولة رعوية تشمل دول البرازيل والأرجنتين.
ثم ينتقل بعدها إلى أمريكا الشمالية؛ لكى يلتقي بأبناء الجالية في بوسطن، علما بأن هذه الزيارة سوف تستغرق قرابة الشهر.
يشار إلى أن البطريرك العبسى هو من مواليد دمشق فى 20/6/1946 تابع دراساته فى جمعية مرسلى القديس بولس (الآباء البولسيين) حيث سيم كاهنا فى 6/5/1973 بوضع يد البطريرك مكسيموس الخامس.
بعد توليه عدة وظائف رعوية والتعليم (لا سيما في مجال الموسيقى الليتورجية) انتخب رئيسًا عامًا للجمعية في 13/7/1999. انتخب أسقفًا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ورئيس أساقفة طرسوس شرفًا من قِبل السينودس في 22/6/2001 نال السيامة الأسقفية من البطريرك غريغوريوس الثالث بمعاونة المطران يوحنا منصور والمتروبوليت جوزيف كلاّس في كنيسة القديس بولس في حريصا في 2/9/2001. عيّن نائبًا بطريركيًا في دمشق في 13/10/2006.
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