شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء : 16 الف 600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الأحد 28 ألف 200 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الإثنين 28 ألف 450 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الإثنين، قدرها 16 ألف 600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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