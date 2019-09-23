شكرا لقرائتكم خبر عن 107 دول تنضم لإعلان مصر وإنجلترا السياسى لدعم التكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة، أن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئى للتغيرات المناخية ووضع التكيف مع تلك التغيرات على قائمته، وقمة المناخ بشكل خاص، موضحة أن 107 دولة انضموا إلى الإعلان السياسى الذى قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئى الدولى خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها فى قمة العمل المناخى 2019 بالأمم المتحدة، إن مصر فى حالة تحول تنموى فى كافة المجالات، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجى، وعدم قصرها فى الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، لكنها تهتم بكل ما يحدث حاليا فى العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وعن الجهود التى تبذلها مصر على المستوى الدولى، قالت الوزيرة: إن مصر قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل لها خاصة أن 107 دولة من أصل 190 دولة، قامت بالانضمام إلى الإعلان السياسي الذي اقترحته مصر بهذا الشأن، مضيفة: أن 73 منظمة دولية انضمت أيضا إلى الإعلان السياسي للتكييف لبذل مجهود إضافي للتصدى لتغير المناخ .

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وأضافت الوزيرة أن مصر تترأس حاليا مع بريطانيا التحالف الدولي إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى، وتقوم بالفعل حاليا بتغيير الأجندة الدولية للعمل البيئية من خلال وضع موضوع التكيف على أولويات قمة المناخ.

وأكدت أن مصر برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة، تثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئ بما يخدم مصالح كافة الدول مشيرة إلى مصر قامت خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.