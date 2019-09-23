شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تفتح باب التطوع لتنمية مهارات الموهوبين فى مجالات الأسر المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، توفير فرص التدريب لمن يملكون موهبة التصميم والتسويق للمنتجات اليدوية، لمدة شهر إلى 3 أشهر بهدف تطوير المنتج المصرى فى مختلف مجالات الأسر المنتجة، وأن يتم إرسال نماذج الشغل قبل 15 أكتوبر المقبل على البريد الإلكترونى [email protected]

وتعد معارض الأسر المنتجة أحد الآليات التى تعمل من خلالها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال ما توفره من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدى عاملة وكذلك إتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهنى أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت حرصها على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة و يتم الاعتماد على فكرة التوسع فى إقامة المعارض فى القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام المعرض مرة واحدة فى القاهرة حيث تم التوسع فى عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص فى التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.