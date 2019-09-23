شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ومحافظ الوادى الجديد يضعان حجز أساس لمبنى خدمات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حجر أساس مبنى خدمات المعلمين بمدينة الخارجة؛ بحضور حنان مجدى، نائب المحافظ، ومصطفى أحمد على، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالوادى الجديد، وإبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بالوادى الجديد ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وأشاد نقيب المعلمين بالدور الذى تقوم به المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم، بتطبيق تجربة الزى الموحد للمعلمين، احتراماً لمهنتهم السامية وإزالة الفوارق الاجتماعية بينهم، موضحاً بأن المبنى سيقدم خدمات تسهم فى حفظ حقوق المعلم المادية والمهنية والاجتماعية.

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وقال اللواء الزملوط، إن المبنى سوف يساهم فى حل كافة المعوقات التى تواجه المعلمين والإداريين بقطاع التعليم، من خلال تأهيلهم والارتقاء بأدائهم للمساهمة فى نجاح المنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتى واللواء محمد الزملوط محافظ الجديد بتخصيص 3 آلاف فدان بشكل مبدئى وقابلة للزيادة لصالح المعلمين وأسرهم.